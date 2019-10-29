В сети появился поддельный сайт Омской филармонии

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-29T09:51:55+03:00

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Судя по всему, меломанов в нашем городе достаточно. По крайней мере о популярности Омской филармонии свидетельствует то, что ее сайт подделали мошенники. Выглядит фальшивка почти также, как оригинал. В адресной строке он отличается только последними буквами – https://omfil.com вместо правильного https://www.omfil.ru.

– Этот ресурс не является официальным сайтом Омской филармонии! Информация, представленная на сайте, вводит пользователей в заблуждение в отношении причастности Омской филармонии к указанному сайту, – рассказали в учреждении культуры. – Администрация Омской филармонии не несет ответственности за действия и услуги, оказываемые на этом сайте и за представленную на нем информацию. Данный сайт позиционирует себя «билетной системой» и предлагает билеты на концерты филармонии по завышенным ценам, действуя незаконно. Просим принять во внимание, что пользуясь услугами данного ресурса, пользователи автоматически дают свое согласие на условия, согласно которым билеты не подлежат возврату!

В филармонии уже пожаловались на мошенников в прокуратуру и Роскомнадзор. Достоверная информация обо всех коллективах, солистах и концертных программах Омской филармонии только на официальном сайте. Там же можно купить билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU