Прохожие сняли на фото омича, опасно лежавшего на перилах Комсомольского моста

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-29T08:23:31+03:00

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Необычную картину могли наблюдать омичи вечером понедельника. На перилах Комсомольского моста лежал странный молодой человек. Любое неосторожное движение, и сибиряк мог бы упасть с перил вниз на улицу Бударина. Зачем омич так рисковал и что пытался доказать своим поступком, неизвестно. Не исключено, что мужчина был нетрезв.

Фото с места событий появилось в социальных сетях. Горожане осудили подобный риск и желание получить острых эмоций. Тем более, что один из любителей экстрима уже поплатился за это. На прошлой неделе в этом же самом месте с моста упал и разбился насмерть омич.

ИСТОЧНИК KP.RU