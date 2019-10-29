2019-10-29T08:23:31+03:00
Происшествия

Прохожие сняли на фото омича, опасно лежавшего на перилах Комсомольского моста

Одно неловкое движение и трагедии не избежать [фото]
Станислав МУХИН
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Мужчина был в секунде от трагедии.Мужчина был в секунде от трагедии.Фото: ВКонтакте
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Необычную картину могли наблюдать омичи вечером понедельника. На перилах Комсомольского моста лежал странный молодой человек. Любое неосторожное движение, и сибиряк мог бы упасть с перил вниз на улицу Бударина. Зачем омич так рисковал и что пытался доказать своим поступком, неизвестно. Не исключено, что мужчина был нетрезв.

Фото с места событий появилось в социальных сетях. Горожане осудили подобный риск и желание получить острых эмоций. Тем более, что один из любителей экстрима уже поплатился за это. На прошлой неделе в этом же самом месте с моста упал и разбился насмерть омич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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