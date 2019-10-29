Жительница Омской области исчезла после похорон друга, сев в чужое авто
Загадочно исчезла 40-летняя жительница Большеречья Елена Воронкова. По словам ее близких, 21 октября женщина похоронила своего знакомого. А на следующий день села в подъехавшее к ее дому отечественное авто, уехала в неизвестном направлении и исчезла. Где она сейчас находится, никто не знает.
Что это была за машина и кому она принадлежит, родные Елены не представляют. В сообщении, размещенном ими в соцсетях, также нет описания одежды, в которой пропавшая вышла из дома. Непонятно, куда обращаться в случае, если найдутся те, кто видел Воронкову.
Вероятно, всем, кто может пролить свет на эту туманную историю, стоит позвонить в полицию – 02.
ИСТОЧНИК KP.RU