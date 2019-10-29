2019-10-29T08:23:31+03:00
Общество

Жительница Омской области исчезла после похорон друга, сев в чужое авто

Женщина уехала в неизвестном направлении, с тех пор родные ее не видели
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/omskgolosФото: vk.com/omskgolos
Изменить размер текста:

Загадочно исчезла 40-летняя жительница Большеречья Елена Воронкова. По словам ее близких, 21 октября женщина похоронила своего знакомого. А на следующий день села в подъехавшее к ее дому отечественное авто, уехала в неизвестном направлении и исчезла. Где она сейчас находится, никто не знает.

Что это была за машина и кому она принадлежит, родные Елены не представляют. В сообщении, размещенном ими в соцсетях, также нет описания одежды, в которой пропавшая вышла из дома. Непонятно, куда обращаться в случае, если найдутся те, кто видел Воронкову.

Вероятно, всем, кто может пролить свет на эту туманную историю, стоит позвонить в полицию – 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прохожие сняли на фото омича, опасно лежавшего на перилах Комсомольского моста
Стало известно состояние девочки, коляску с которой в Омске сбил пьяный водитель
Омичка чуть не лишила жилья соседа, пообещав избавить его от проблем с оплатой коммуналки
В Омске спустя 6 лет завершили реконструкцию «Саламандры»
Омич устроил массовую аварию из-за телефона
Омский водитель увидел росгвардейцев и притворился спящим
Итоги выступления М. Шивлякова на турнире по силовому экстриму в Дубае
В Омске ожидается очень сильный ветер порывами до 27 метров в секунду
Авиадебоширы из Омска, матерившие полицейских, отделались штрафом в 1000 рублей
Омичи просят вернуть автобус № 36
Воспитанник омского «Авангарда» Михеев идет в списке лучших бомбардиров НХЛ
В центре Омска произошла авария с маршруткой
Жителя Омской области через суд заставили лечиться от туберкулеза
Омскстат: зарплаты учителей и врачей выросли на 1600 рублей
Уголовник обокрал омичку через несколько часов после освобождения из колонии
Омичка, которую сбил автобус, находится в тяжелом состоянии
В Омской области экс-полицейского-наркоторговца отправили за решетку на 9 лет
В Омске 63-летний педофил изнасиловал девочку, взятую под опеку его сожительницей