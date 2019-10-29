2019-10-29T08:03:02+03:00
Общество

Стало известно состояние девочки, коляску с которой в Омске сбил пьяный водитель

После случившегося водитель попытался скрыться
Станислав МУХИН
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От удара погнуло коляску.От удара погнуло коляску.Фото: ВКонтакте
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Авария, которая могла закончиться трагично, случилась в Нефтяниках. На улице Мамина-Сибиряка пьяный водитель на "девятке" сбил на пешеходном переходе 3-летнюю девочку на коляске, которую везли родители. Омич попытался скрыться, но его задержали очевидцы. Ребенок оказался в больнице.

Стала известна судьба ребенка. После ДТП девочка оказалась в Детской городской клинической больнице №3. После аварии у малышки множественные ушибы и ссадины головы, рук, а также ушиб почек. Но сейчас ее жизни уже ничего не угрожает.

- Состояние ребенка ближе к удовлетворительному, - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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