2019-10-29T07:24:03+03:00
Общество

В Омске спустя 6 лет завершили реконструкцию «Саламандры»

На работы потратили почти 272 млн рублей
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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В Омске спустя почти 6 лет завершили реконструкцию исторического здания страхового общества «Саламандра». Сейчас внутри помещения расставляют мебель и устанавливают оборудование. Снаружи также благоустроили прилегающую территорию.

– Соглашение между «Государственным Эрмитажем» и Правительством Омской области о создании культурно-образовательного центра «Эрмитаж-Сибирь» на ул. Музейная, 4 в Омске было заключено 5 декабря 2013 года, – сообщает пресс-служба областного минстроя. – Тогда здание не было приспособлено для размещения культурно-образовательного центра, необходимо было выполнить его реконструкцию. С 2015 года здесь велись строительно-монтажные работы. Заказчиком строительства выступило КУОО «Омскоблстройзаказчик». В марте текущего года с генподрядчиком ООО «СК «Лидер» был заключен государственный контракт на выполнение работ.

22 октября здание передали в пользование музею ИЗО имени Врубеля.

Напомним, работы на этом объекты не обошлись без серьезных накладок. В процессе обанкротился подрядчик. За перечисление ему 14,9 млн рублей сейчас судят бывшего вице-губернатора Станислава Гребенщикова, бывшего министра строительства, ныне вице-мэра Богдана Масана, бывшего замминистра строительства Евгения Скрудзина и бывшего замдиректора казенного учреждения «Омскоблстройзаказчик» Ольгу Хорзову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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