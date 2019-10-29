Омич устроил массовую аварию из-за телефона

СЕГОДНЯ 07:07 2019-10-29T07:07:41+03:00

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Крупная авария произошла вечером 28 октября. На улице Богдана Хмельницкого столкнулись сразу 4 машины. Все случилось перед светофором. Одна из машин, по словам очевидцев, резко ускорилась. В итоге иномарка врезалась во впереди стоявшее авто. А оно по цепочке врезалось в другие машины. Из-за этого в "паровозик" встали 4 автомобиля. Владельцам машин предстоит ремонт.

Виновник аварии признался, что отвлекся на телефон и не заметил, что поток стоит на месте. Никто не пострадал. Инспекторы ГИБДД проводят проверку, хотя вина водителя очевидна.

ИСТОЧНИК KP.RU