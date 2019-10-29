2019-10-29T05:50:42+03:00
Общество

Омский водитель увидел росгвардейцев и притворился спящим

Мужчина уже лишен прав за езду в нетрезвом виде, но его снова поймали пьяным за рулем
Анна МИКУЛА
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Фото: Управление Росгвардии по Омской областиФото: Управление Росгвардии по Омской области
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С упорством, достойным лучшего применения, 37-летний омич пытался доказать, что вождение авто и пьянство совместимы. Его уже лишили водительских прав, тем не менее он снова сел за руль.

Задержать его помог неравнодушный «коллега». Другой водитель, ехавший поздно вечером по улице Магистральной, заметил, что соседняя машина движется непредсказуемо, и обратил на это внимание росгвардейцев.

Те поехали за указанной машиной и вскоре убедились, что опасения были не напрасны. Водитель, заметив экипаж, остановился на обочине, заблокировал машину, отвернулся и притворился спящим.

– На место были вызваны сотрудники ГИБДД, по требованию которых мужчина вышел из автомобиля, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Водитель имел явные признаки опьянения и ввиду своего состояния не смог объяснить причину нахождения за рулем в нетрезвом виде. Водитель задержан для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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