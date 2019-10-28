В Омске ожидается очень сильный ветер порывами до 27 метров в секунду
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра, 29 октября, в Омской области ожидается усиление ветра порывами от 25 до 27 метров в секунду. Омичам следует соблюдать правила безопасного поведения.
В связи с этим омичей призывают быть осторожнее на улице.
– При сильном ветре следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, – рекомендуют в региональном ГУ МЧС. – При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра.
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.
ИСТОЧНИК KP.RU