2019-10-28T14:44:48+03:00
Общество

В Омске ожидается очень сильный ветер порывами до 27 метров в секунду

Разгул стихии прогнозируют уже на завтра
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В Омске объявили штормовое предупреждение.В Омске объявили штормовое предупреждение.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра, 29 октября, в Омской области ожидается усиление ветра порывами от 25 до 27 метров в секунду. Омичам следует соблюдать правила безопасного поведения.

В связи с этим омичей призывают быть осторожнее на улице.

– При сильном ветре следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, – рекомендуют в региональном ГУ МЧС. – При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24