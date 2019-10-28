Авиадебоширы из Омска, матерившие полицейских, отделались штрафом в 1000 рублей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-28T14:37:58+03:00

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Стало известно, как наказали авиадебоширов из Омска. Напомним, двоих пьяных сибиряков не пустили на рейс в Таиланд. Оба цеплялись к пассажирам и пытались спровоцировать конфликт. Обматерили они и полицейских, которые заявили им, что они никуда не полетят.

Из аэропорта Толмачево в Новосибирске обоих доставили в суд. Там буянов оштрафовали на сумму от 500 до 1000 рублей. Ими оказались братья. Протрезвевшие омичи раскаялись в содеянном и признали свою вину. Правда, если сибиряки не оплатят штраф, они могут отправиться на 15 суток за решетку. Удалось ли уехать на отдых в Таиланд авиадебоширам, не сообщается.

Дебоширы из Омска в Толмачёво.

ИСТОЧНИК KP.RU