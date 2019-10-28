Омичи просят вернуть автобус № 36

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-28T14:32:42+03:00

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Жители поселка Новоомский жалуются, что после отмены автобуса № 36 их жизнь значительно осложнилась. В оставшуюся маршрутку № 120 они все просто не помещаются, поэтому, чтобы уехать приходится долго стоять на остановке. Кроме того, там не принимают транспортные карты «Омка». Обращение к губернатору с просьбой вернуть муниципальный транспорт в их поселок написал местный житель Азамат Мухаметжанов.

– Маршрут № 120 не справляется с пассажиропотоком. Автомобили маловместительные, жители не могут сесть в машину, приходится по 30–40 минут стоять в ожидании следующей машины. Кроме того, на маршруте не принимают карты «Омка» и банковские карты, – приводит «Омск-информ» цитату из обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU