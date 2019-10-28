2019-10-28T13:51:10+03:00
Спорт

Воспитанник омского «Авангарда» Михеев идет в списке лучших бомбардиров НХЛ

Экс-ястребу прочат приз лучшего новичка сезона
Станислав МУХИН
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ФОТО: Toronto Maple LeafsФОТО: Toronto Maple Leafs
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Отличное начало хоккейной карьеры за Океаном у омского воспитанника Ильи Михеева. Главный тренер "Торонто" уже заявил, что этот русский парень постепенно влюбляет в себя канадских болельщиков. Сейчас в списке лучших российских бомбардиров Михеев занимает уверенно второе место. В его активе в первых 13 матчах 10 очков - 4 гола и 6 передач. С каждой встречей руководство "Торонто" доверяет россиянину все больше игрового времени.

В списке бомбардиров всей лиги у омича 49-е место. Кстати, Михееву некоторые эксперты уже прочат экс-ястребу приз лучшего новичка сезона. Добавим, что за Океаном за любовь к борщу Михееву уже дали прозвище Souperman (от англ. soup.). Нападающий прибавляет от матча к матчу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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