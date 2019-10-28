Жителя Омской области через суд заставили лечиться от туберкулеза

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-28T13:08:36+03:00

Омича направили на лечение в туберкулезный диспансер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наплевательское отношение к здоровью угрожало не только самому мужчине, но и окружающим его людям

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У жителя Кормиловского района выявили туберкулез. Тем не менее мужчина игнорировал рекомендации медиков и отказывался лечиться.

Поскольку выявленное у него заболевание заразно и считается общественно опасным, лечение уже не личное дело пациента. Чтобы обезопасить окружающих сельчанину окажут медпомощь принудительно.

– По результатам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием о необходимости в принудительном порядке госпитализировать указанное лицо в специализированное медицинское противотуберкулезное учреждение для обязательного лечения, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кормиловский районный суд Омской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU