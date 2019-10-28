Жителя Омской области через суд заставили лечиться от туберкулеза
У жителя Кормиловского района выявили туберкулез. Тем не менее мужчина игнорировал рекомендации медиков и отказывался лечиться.
Поскольку выявленное у него заболевание заразно и считается общественно опасным, лечение уже не личное дело пациента. Чтобы обезопасить окружающих сельчанину окажут медпомощь принудительно.
– По результатам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием о необходимости в принудительном порядке госпитализировать указанное лицо в специализированное медицинское противотуберкулезное учреждение для обязательного лечения, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кормиловский районный суд Омской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU