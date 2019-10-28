Омскстат: зарплаты учителей и врачей выросли на 1600 рублей

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-28T12:56:22+03:00

При этом в среднем эти бюджетники получают более 34 тысяч

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В Омскстате подсчитали, сколько получают врачи и учителя в регионе. Выяснилось, что в среднем доходы этих двух категорий бюджетников зарабатывают более 34 тысяч рублей с месяц. С января по октябрь 2019-го этот показатель вырос на 1,6 тысячи по сравнению прошлогодними данными.

Таким образом, воспитатели в садиках получают 25,6 тысячи рублей, школьные учителя – от 29,1 до 30,5 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты у преподавателей вузов (64,1 тысячи рублей), врачей и работников клиник с высшим образованием (61,3 тысячи рублей), а также у научных сотрудников (51,7 тысячи рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU