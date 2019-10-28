Уголовник обокрал омичку через несколько часов после освобождения из колонии

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-28T12:44:41+03:00

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Украл, выпил, в тюрьму – видимо, по такому принципу уже долгое время живет 27-летний житель Ростова-на-Дону. Накануне он освободился из колонии. А уже через несколько часов после этого обокрал киоск. 50-летняя продавец мыла там пол и не заперла дверь служебного входа. Воришка воспользовался этим, чтобы стащить ее сумку.

Правда, к тому моменту, когда его задержали, он успел потратить только 50 рублей. Обнаруженную в сумке бижутерию романтичный уголовник подарил своей новой знакомой. Остальные вещи и документы парочка решила сжечь, недалеко от места кражи. По дыму их и нашли полицейские.

– Стражи порядка обошли близлежащие жилые дворы и обратили внимание на небольшое задымление в кустах, там же находились двое граждан – женщина и мужчина, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». На время предварительного расследования он заключен под стражу.

Кража в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU