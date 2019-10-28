Омичка, которую сбил автобус, находится в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-28T11:43:57+03:00

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей случилось вчера, 27 октября, в 19.40 на Левом берегу.

Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1961 г.р., управляя автобусом «ЛУИДОР-2250», следуя по улице Семиреченской в направлении улицы Автомобильной, в районе дома № 93А наехал на пешехода, находившегося на проезжей части, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

В результате инцидента 38-летняя пострадавшая получила серьезные травмы, ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU