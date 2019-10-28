В Омской области экс-полицейского-наркоторговца отправили за решетку на 9 лет
В Омске вынесли приговор теперь уже бывшему подполковнику регионального УМВД.
В суде установлено, что прошлой осенью он встретился с неустановленным лицом и забрал у него 61,7 грамма героина. Полученный сверток фигурант перевез на машине в Называевск, чтобы там разделить его на дозы и продать наркоманам. Но мужчину задержали.
– Вину в совершении преступления подсудимый признал частично, пояснив в судебном заседании, что наркотическое средство он хранил без цели последующего сбыта, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Гособвинителем суду представлены убедительные доказательства виновности фигуранта дела, в связи с чем суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права в течение 10 лет занимать должности, связанные с прохождением государственной службы в правоохранительных органах, с лишением специального звания «подполковник полиции».
Экс-полицейский подал апелляцию. Но в Омском областном суде приговор оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU