В Омске 63-летний педофил изнасиловал девочку, взятую под опеку его сожительницей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-28T11:12:08+03:00

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ЧП случилось в сентябре. По версии следствия, 63-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Как выяснилось, у ребенка нет родителей. Ее взяла под опеку приятельница извращенца, работавшего в одном из омских транспортных предприятий.

После того, что натворил, педофил сбежал и пытался скрыться в Казахстане, но его удалось поймать.

– По ходатайству следствия подозреваемому, ранее судимому за изнасилование, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, – рассказали в пресс-службе регионального СУ СК. – Следствием в отношении обвиняемого назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU