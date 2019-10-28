2019-10-28T10:34:51+03:00
Происшествия

Кабину машиниста в омской электричке затянуло дымом

ЧП случилось из-за ложного срабатывания системы пожаротушения
Анна МИКУЛА
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Очевидцами необычной картины стали пассажиры, ожидавшие отправления электрички на станции Омск-Пассажирский 27 октября вечером. В 18.25 в кабине машиниста пригородного электропоезда № 6674 «Омск–Татарская» за несколько минут до отправления по непонятной причине сработала установка аэрозольного пожаротушения вагонов. Происшествие пассажиры сняли на видео и выложили в соцсети.

– В результате срабатывания установки кабина наполнилась дымом. Машинист предпринял меры по эвакуации пассажиров из состава. Пострадавших нет. Все пассажиры отправлены по маршруту резервным подвижным составом в 18.55, – сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. – Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства. На график движения других поездов инцидент не повлиял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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