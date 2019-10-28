В начала года Омскую область покинули 367 предпринимателей

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-28T10:25:37+03:00

В общей сложности они платили налог в 16,5 млн

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УФНС по Омской области опубликовало данные о том, что за последние девять месяцев регион покинули 367 индивидуальных предпринимателей, которые в общей сложности платили в бюджет 16,5 млн рублей.

Как выяснилось, чаще всего в этом году они оправлялись за лучшей жизнью в Москву и Московскую область. Далее по убывающей – Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский округ и Калининград.

При этом в начала 2020-го в Омскую область переехали 102 предпринимателя. В основном – из Ханты-Мансийского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU