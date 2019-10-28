В начале недели в Омске потеплеет, а ближе к ее концу выпадет снег

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-28T09:38:54+03:00

Впрочем, долго он не пролежит и снова растает

Изменить размер текста: A A

Новая неделя в Омской области будет отличаться крайне неустойчивым характером погоды. В первой ее половине ожидается потепление днем до + 13 градусов, а на выходных возможны ночные заморозки и небольшой снег, который быстро растает.

По данным Gismeteo:

28 октября, понедельник: +8...+11, небольшой дождь;

29 октября, вторник: +1...+12, небольшой дождь;

30 октября, среда: -1...+3, небольшой дождь;

31 октября, четверг: +1...+6, небольшой дождь;

1 ноября, пятница: 0...+7, небольшой дождь;

2 ноября, суббота: -5...+1, небольшой снег;

3 ноября, воскресенье: -8...-5, ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU