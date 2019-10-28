В начале недели в Омске потеплеет, а ближе к ее концу выпадет снег
Впрочем, долго он не пролежит и снова растает
В Омске снова выпадет снег.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Новая неделя в Омской области будет отличаться крайне неустойчивым характером погоды. В первой ее половине ожидается потепление днем до + 13 градусов, а на выходных возможны ночные заморозки и небольшой снег, который быстро растает.
По данным Gismeteo:
28 октября, понедельник: +8...+11, небольшой дождь;
29 октября, вторник: +1...+12, небольшой дождь;
30 октября, среда: -1...+3, небольшой дождь;
31 октября, четверг: +1...+6, небольшой дождь;
1 ноября, пятница: 0...+7, небольшой дождь;
2 ноября, суббота: -5...+1, небольшой снег;
3 ноября, воскресенье: -8...-5, ясно.
ИСТОЧНИК KP.RU