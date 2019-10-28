2019-10-28T08:41:36+03:00
Общество

В Омске оштрафуют коллектора, изводившего звонкам босса должника

Его номер в кредитной организации оставил сам заемщик
Станислав МУХИН
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Коллектора оштрафуют.Коллектора оштрафуют.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В серьезную проблему вылилось общение с коллекторами для одного из жителей Омска. Неизвестные названивал ему каждый день и требовал погасить задолженность. При этом он не сообщал вообще никаких данных: не говорил, какую организацию представляет, о какой сумме речь. Сибиряк же не имел никаких кредитов, поэтому обратился с жалобой на назойливого коллектора.

Приставы провели проверку и выяснили: выбивал деньги 37-летний житель Новосибирска. Причем омич, которому постоянно звонили, действительно не имел никаких долгов. Деньги брал его подчиненный, который и указал телефон начальника в анкете кредитной организации.

- Множественные нарушения действующего законодательства, в том числе введение в заблуждение, превышение допустимой частоты взаимодействия и осуществление такового без необходимого согласия, нашли свое подтверждение в результате проверки аудиозаписей разговоров, – сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УФССП по Омской области.

В итоге приставы составили административный протокол и направили его в суд. Коллектору грозит штраф в 50 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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