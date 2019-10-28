В Омской области загорелся пассажирский автобус
Все находившиеся внутри успели выйти на улицу
Пожар начался в моторном отсеке.Фото: Анна МИКУЛА
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ЧП случилось с «пазиком» на дороге Оконешниково–Черлак. Автобус, ехавший по маршруту «Омск–Маяк–Омск» в сторону поселка Оконешниково, загорелся прямо в пути.
– В районе 20 километра произошло задымление салона, водитель остановил автобус и эвакуировал пассажиров. После чего загорелся моторный отсек, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В результате происшествия никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU