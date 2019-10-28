В Омске иномарка влетела в бетонный блок – двое в больнице

СЕГОДНЯ 05:32 2019-10-28T05:36:59+03:00

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Серьезное ДТП случилось в ночь на 27 октября.

По предварительным данным, неизвестный на «Субару» ехал по улице Подгорной в сторону улицы Нейбута. В районе дома № 89 он не справился с управлением, и авто влетело в бетонный блок.

В результате происшествия пострадали двое 19-летних парней. С травмами их увезли в больницу.

– Если вы располагаете информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, позвоните по телефонам: дежурная часть ПДПС ГИБДД УМВД России по г. Омску 79-35-04 или 02, – обращается к омичам пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU