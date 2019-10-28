ЧП в поезде Омск - Новосибирск: Кабину машинистов заволокло дымом

СЕГОДНЯ 05:15 2019-10-28T05:15:19+03:00

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ЧП случилось с электропоездом Омск – Татарская. На станции "Омск" за несколько минут до отправления произошло ложное срабатывание установки аэрозольного пожаротушения вагонов. А итоге дым повалил в кабину машинистов. Пассажирам пришлось выходить из поезда.

- Машинист предпринял меры по эвакуации пассажиров из состава. Пострадавших нет. Все пассажиры отправлены по маршруту резервным подвижным составом в 18:55, - уточнили " "Комсомолке" в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU