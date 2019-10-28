ЧП в поезде Омск - Новосибирск: Кабину машинистов заволокло дымом
В итоге поезд пришлось останавливать
Изменить размер текста:
ЧП случилось с электропоездом Омск – Татарская. На станции "Омск" за несколько минут до отправления произошло ложное срабатывание установки аэрозольного пожаротушения вагонов. А итоге дым повалил в кабину машинистов. Пассажирам пришлось выходить из поезда.
- Машинист предпринял меры по эвакуации пассажиров из состава. Пострадавших нет. Все пассажиры отправлены по маршруту резервным подвижным составом в 18:55, - уточнили " "Комсомолке" в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU