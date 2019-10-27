Появилось видео нападения на омичку, которую проводил домой и ограбил ухажер

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-27T11:03:36+03:00

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Появилось видео ограбления омички, которую обчистил новый знакомый. А как красиво все начиналось. 42-летняя сибирячка познакомилась с 34-летним ухажером. Мужчина предложил проводить даму. Видимо, она была покорена вежливостью нового знакомого и напрочь забыла про осторожность. В итоге у дома мужчина ограбил омичку - отобрал телефон и сумочку.

Появилось видео из подъезда, где момент нападения на женщину попал на камеру. На кажрах видно, что как только парочка заходит внутрь, ухажер хватает омичку за шею. Сразу же начинает отбирать сумочку, но новая знакомая отчаянно сопротивляется. Во время борьбы она падает. Грабитель пытается выскочить из подъезда, но владелица сумочки снова хватается за нее. Мужчина несколько раз отталкивает ее, прижимает дверью и, наконец, выскакивает из подъезда.

Налетчика уже задержали. Им оказался 34-летний трижды судимый сибиряк. Ему грозит пять лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/740371" frameborder="0"></iframe> Омич проводил девушку до дома и ограбил.

ИСТОЧНИК KP.RU