2019-10-27T10:03:20+03:00
Общество

В Омске водитель на «Тойота» протаранил пассажирский автобус

От иномарки мало что осталось [фото]
Станислав МУХИН
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ФОТО: УГИБДД по Омской областиФОТО: УГИБДД по Омской области
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Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Омске в эти выходные. На улице 3-я Молодежная 49-летний водитель «Тойоты» влетел на огромной скорости в заднюю часть «ЛиАЗа», который ехал по маршруту № 22 («Бархатовой – МСЧ-9»).

Как пояснили «Комсомолке» в региональном УГИБДД, омич на иномарке не выдержал безопасную дистанцию. В результате аварии передняя часть легковушки смяло полностью. Сам же водитель получил травмы. Его доставили в больницу.

О пострадавших пассажирах ничего не сообщается. По факту ДТП инспекторы госавтоиснпекции проводят проверку, хотя виновник аварии очевиден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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