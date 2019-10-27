Омск стал лидером по жалобам на выбросы на интерактивной карте «Гринпис»

СЕГОДНЯ 06:13 2019-10-27T06:27:04+03:00

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Стали известны данные о проекте «Гринпис» «SOS! Воздух!». Он представляет из себя интерактивную карту, на которой каждый может оставить сигнал о загрязнении атмосферы. В жалобе указывается адрес и пояснения.

Всего на карте зафиксировано почти 400 жалоб. Из них 554 принадлежит омичам. Больше только у целого региона - Подмосковья, где тоже не все благополучно с экологией. Омск по числу жалоб обошел такие города, как Челябинск и Магнитогорск.

Добавим, что на днях стало известно о запуске в Омске фенольного цеха на заводе СК. Против него активно выступали жители.

ИСТОЧНИК KP.RU