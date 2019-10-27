В центре Омска установили первую новогоднюю ель

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-27T07:51:18+03:00

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Не изменяют себе владельцы торгового центра "Каскад". Новогодняя ель на площади около здания традиционно появляется раньше других. Не стал исключением и этот год. Елка у "Каскада" уже установлена.

В этом году торговый центр вновь установил живую ель, хотя в прошлый раз были проблемы с транспортировкой с деревом. И администрация торгового центра не исключала, что впредь будет ставить искусственные елки. Высота зеленой красавицы в этот раз даже чуть выше прошлогодней и составляет порядка 17 метров. Владельцы торгового комплекса так же пообещали сделать новую более яркую иллюминацию. Дерево простоит до весны.

ИСТОЧНИК KP.RU