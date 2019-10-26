2019-10-26T08:17:06+03:00
Происшествия

В центре Омска ночью в массовом ДТП разбились 4 машины

Без пострадавших не обошлось [авто]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крупная авария произошла в ночь с 25 на 26 октября. В центре Омска столкнулись сразу 4 машины. Все случилось на перекрестке улиц Герцена и 7-я Северная. Фото и видео с места ДТП появилось в социальных сетях.

Больше всех не повезло автомобилю "Датсун". Задняя часть авто напрочь разбита. Серьезные повреждения получил и внедорожник "Тойота Лэнд Крузер". По сообщениям очевидцев, не обошлось и без пострадавших. На место аварии выезжали сразу две кареты скорой помощи.

Кто виноват в аварии, пока непонятно. В обстоятельствах массового ДТП с четырьмя машинами разбираются инспекторы госавтоинспекции.

ДТП в Омск с 4 авто на улице Герцена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда заработает фенольный завод, против которого выступили омичи
В Омске маршрутку №272 от микрорайона Входной продлят до Меги
Секретарь Совбеза Патрушев признал непростую ситуацию с выбросами в Омске
От омичей ждут идей, как благоустроить Зеленый Остров
На совещании в Омске Патрушев рассказал о предотвращении в Сибири 4 террактов
Омич предложил омичке проводить ее до дома, а потом ограбил
Омский водитель снес на зебре троих пешеходов
В Омске закрашивают граффити возле Дома актера
Омская силачка Лейла Амирбекян попала в «Книгу рекордов России»
В Омской области уже неделю ищут пропавшую пожилую женщину
Омичей предупредили о штормовом ветре
Tele2 позаботилась о здоровье
«Росводоканал Омск» модернизирует ключевые объекты
Омич хотел купить коллекционную игру, но просто лишился денег
Эксперты Федеральной кадастровой палаты ответили на вопросы владельцев жилья
Россети Сибирь представит достижения в цифровой трансформации на международном форуме в Омске
Омичи везут из заграницы крокодилов, кастеты и море алкоголя
250-тысячный абонент «Газпром межрегионгаз Омск» получил подарок
Компания «ОмскРТС» подвела итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2019 года
Стало известно, когда в Омске снова потеплеет до +11
Стало известно, какие заграничные рейсы запустят из Омска
На окраине Омска в аварии с автокраном погиб водитель «Волги»
Омичка вступила в наследство и заплатила 600 тысяч долга за свою мать
Глава Росприроднадзора: Свалку в Советском округе Омска нужно ликвидировать!