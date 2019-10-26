В центре Омска ночью в массовом ДТП разбились 4 машины

СЕГОДНЯ 08:04 2019-10-26T08:17:06+03:00

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Крупная авария произошла в ночь с 25 на 26 октября. В центре Омска столкнулись сразу 4 машины. Все случилось на перекрестке улиц Герцена и 7-я Северная. Фото и видео с места ДТП появилось в социальных сетях.

Больше всех не повезло автомобилю "Датсун". Задняя часть авто напрочь разбита. Серьезные повреждения получил и внедорожник "Тойота Лэнд Крузер". По сообщениям очевидцев, не обошлось и без пострадавших. На место аварии выезжали сразу две кареты скорой помощи.

Кто виноват в аварии, пока непонятно. В обстоятельствах массового ДТП с четырьмя машинами разбираются инспекторы госавтоинспекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/740222" frameborder="0"></iframe> ДТП в Омск с 4 авто на улице Герцена.

ИСТОЧНИК KP.RU