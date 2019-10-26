От омичей ждут идей, как благоустроить Зеленый Остров

СЕГОДНЯ 05:11 2019-10-26T05:11:21+03:00

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Состояние любимого места отдыха омичей оставляет желать лучшего. Запущенность Зеленого Острова поразило даже мэра Оксану Фадину. В этом году власти запускали голосование с целью выяснить, какие зеленые зоны жители хотят благоустроить в следующем году больше всего. С огромным отрывом выиграл Зеленый Остров.

В следующем году чиновники обещают заняться его обновлением. Пока непонятно, сколько денег выделят на реконструкцию парка. Как неясно, и каким он будет. Чтобы найти ответ на второй вопрос, омская мэрия начинает прием заявок от горожан. Любой житель может предложить свою идею, что он хочет сделать на Зеленом Острове. Администрация начинает встречи с омичами.

- В ходе проведения общественных обсуждений благоустройства городских территорий представители различных возрастных и социальных групп смогут презентовать свои идеи для передачи их проектировщикам. Наиболее удачные и интересные из них лягут в основу дизайн-проекта нового облика парковой зоны, – пообещали в мэрии.

ВАЖНО!

Встреча с жителями пройдет 26 октября в 12:00 в здании администрации Советского округа (Красный Путь, 107), телефоны для записи: 90-92-15, 21-14-84. Предложения принимают до 18 ноября 2019 года по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, 32/1, кабинет 442 или по электронной почте yuiilchuk@admomsk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU