В Омске маршрутку №272 от микрорайона Входной продлят до Меги
Хорошая новость для омичей, которые пользовались маршруткой №272. Как стало известно "Комсомолке", ее продлят после многочисленных обращений жителей. Изменения вступят в силу с 27 октября. СВязывавший улицу Малиновского и Мегу маршрут теперь продлили до микрорайона Входной. Об этом рассказали в мэрии. Увеличат и количество машин, чтобы сохранить интервал на маршруте.
К нам обращались жители микрорайона Входного, просили маршрут до семейного торгового центра "Мега". Мы обсудили возможность продления схемы движения маршрута № 272 от указанного торгового центра до поселка с перевозчиком и приняли решение об изменении схемы уже существующего маршрута, - приводит пресс-служба омской мэрии слова замдиректора департамента транспорта Игоря Кожухова.
ИСТОЧНИК KP.RU