Секретарь Совбеза Патрушев признал непростую ситуацию с выбросами в Омске
Тему экологии неожиданно затронул Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время рабочей поездки в Омске. Он признал, что проблема выбросов имеет место быть. Напомним, что не проходит и недели, чтобы омичи не пожаловались на неприятный запах в городе. Но виновных, как правило, найти не могут.
- Перед тем как сюда приехать, я ознакомился с экологической обстановкой в регионе: она у вас складывается непростая. Что предпринимается, чтобы ее изменить? - цитирует Патрушева пресс-служба областного правительства.
Губернатор рассказал, что омские власти пытаются контролировать работу промышленных предприятий. Но большая часть находится в федеральном подчинении. Александр Бурков признал, что координированной работы у чиновников с федеральными надзорными и контролирующими органами не получается.
- Приглашали мы и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор, проводили совместные совещания с ними. К сожалению, все наши обращения не были рассмотрены в установленные сроки. Сложность в том, что региональная власть и губернатор несут ответственность за экологическую ситуацию в регионе, а влиять на работу федеральных надзорных органов не могут, - посетовал губернатор. - Необходимо выработать на законодательном уровне механизм взаимодействия региональных властей с федеральными надзорными органами в сфере экологии.
Николай Патрушев пообещал обратить внимание на эту тему.
ИСТОЧНИК KP.RU