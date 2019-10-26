Секретарь Совбеза Патрушев признал непростую ситуацию с выбросами в Омске

СЕГОДНЯ 07:24 2019-10-26T07:24:12+03:00

А губернатор пожаловался, что не может влиять на экологическую обстановку

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Тему экологии неожиданно затронул Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время рабочей поездки в Омске. Он признал, что проблема выбросов имеет место быть. Напомним, что не проходит и недели, чтобы омичи не пожаловались на неприятный запах в городе. Но виновных, как правило, найти не могут.

- Перед тем как сюда приехать, я ознакомился с экологической обстановкой в регионе: она у вас складывается непростая. Что предпринимается, чтобы ее изменить? - цитирует Патрушева пресс-служба областного правительства.

Губернатор рассказал, что омские власти пытаются контролировать работу промышленных предприятий. Но большая часть находится в федеральном подчинении. Александр Бурков признал, что координированной работы у чиновников с федеральными надзорными и контролирующими органами не получается.

- Приглашали мы и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор, проводили совместные совещания с ними. К сожалению, все наши обращения не были рассмотрены в установленные сроки. Сложность в том, что региональная власть и губернатор несут ответственность за экологическую ситуацию в регионе, а влиять на работу федеральных надзорных органов не могут, - посетовал губернатор. - Необходимо выработать на законодательном уровне механизм взаимодействия региональных властей с федеральными надзорными органами в сфере экологии.

Николай Патрушев пообещал обратить внимание на эту тему.

ИСТОЧНИК KP.RU