2019-10-25T18:25:59+03:00
Общество

На совещании в Омске Патрушев рассказал о предотвращении в Сибири 4 террактов

Также секретарь Совбеза рассказал о более 1,7 млн кибер-атак, совершенных на органы власти
Анна МИКУЛА
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Также на совещании присутствовал полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе. Фото: omskportal.ruТакже на совещании присутствовал полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе. Фото: omskportal.ru
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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел в Омске по поручению президента выездное совещание, в котором приняли участие силовики, а также главы российских регионов. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, стало обеспечение безопасности. Речь шла и о мерах по ликвидации и предотвращению ЧС.

– Несмотря на принимаемые меры, в этом году не удалось предотвратить последствия разрушительных природных явлений, в результате которых был нанесен огромный материальный ущерб. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв, – отметил в своем выступлении Патрушев. – В первую очередь речь идет о наводнениях, лесных пожарах, происшедших в Иркутской области и Красноярском крае. Следствию еще предстоит дать правовую оценку случившемуся, в том числе действиям должностных лиц. Но уже сейчас очевидно, что подобные происшествия часто являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствия четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению ЧС. Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении стало происшествие в Красноярском крае, связанное с прорывом незаконно построенной дамбы. Нарушение техники безопасности, пренебрежение жизнью и здоровьем людей привело к трагическим последствиям.

В качестве позитивного примера Николай Патрушев рассказал о работе спецслужб, правоохранителей и антитеррористической комиссии. По информации секретаря Совбеза, только за последнее время с Сибирском федеральном округе удалось предотвратить четыре терракта.

Также он сообщил о необходимости усилить работы по обеспечению информационной безопасности и сообщил о более чем 1,7 млн кибер-атак, совершенных на интернет-ресурсы органов государственной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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