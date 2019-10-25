2019-10-25T14:29:57+03:00
Происшествия

Омич предложил омичке проводить ее до дома, а потом ограбил

Он забрал ее сумку с телефоном и косметикой
Анна МИКУЛА
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Если вы пострадали от действий указанного гражданина, обратитесь в полицию по телефонам: 79-35-02, 02.Если вы пострадали от действий указанного гражданина, обратитесь в полицию по телефонам: 79-35-02, 02.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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42-летняя омичка познакомилась вечером на улице с галантным мужчиной, который предложил проводить ее до дома. Только вот, когда они дошли до ее подъезда, нового приятеля как подменили: он выхватил у женщины сумочку с телефоном и косметикой и был таков.

По аналогичной схеме, судя по всему, он действовал и с мужчинами. Также на улице грабитель познакомился с 62-летним пенсионером и предложил вместе выпить. Как раз во время застолья фигурант украл у собутыльника сотовый стоимостью 8 тысяч рублей.

– Оперативники изъяли видео с камеры наблюдения из подъезда первой потерпевшей, на которое попал момент нападения, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В нападавшем полицейские узнали трижды судимого за кражи местного жителя. Злоумышленника на видео опознал и второй потерпевший.

Негодяем оказался 34-летнего житель Советского округа. Ему грозит до 5 лет колонии. Сейчас полицейские устанавливают других потерпевших от его действий. Если вы пострадали от действий указанного гражданина, либо опознали его как лицо, совершившее преступление, обратитесь в отдел полиции №7 УМВД России по городу Омску или по телефонам: 79-35-02, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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