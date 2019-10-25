2019-10-25T14:17:30+03:00
Происшествия

Омский водитель снес на зебре троих пешеходов

В результате происшествия один из них получил тяжкие травмы
Анна МИКУЛА
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ДТП случилось в феврале.ДТП случилось в феврале.Фото: Сергей ГАПОН
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось 19 февраля. 24-летний водитель на Kia Rio вечером ехал по улице Лукашевича. В районе дома № 19 молодой человек не затормозил на зебре, в сумерках не заметил и снес троих людей, переходивших дорогу. В результате один из потерпевших получил тяжелые травмы.

По информации региональной прокуратуры, водителя будут судить по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Вину в преступлении фигурант не признал. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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