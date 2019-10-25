2019-10-25T14:00:46+03:00
Общество

В Омске закрашивают граффити возле Дома актера

Напомним, арт-объект появился только в прошлом году
Анна МИКУЛА
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Фото: Виталий Криницын (vk.com/1oomestomska)Фото: Виталий Криницын (vk.com/1oomestomska)
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Прохожие, гуляющие по улице Ленина заметили картину, которая их огорчила. На фасаде дома № 45 возле Дома актера закрашивают граффити «Артист». Напомним, масштабная уличная картина появилась на здании только в прошлом году, ее создал нижегородский художник во время фестиваля «Стенограффия».

И вот теперь, судя по фото, выложенным очевидцами в соцсети, граффити исчезает прямо на глазах.

Ситуацию уже прокомментировали в омской мэрии. Как выяснилось, жильцы дома, где находилось панно, сами попросили, чтобы на их фасаде поменяли штукатурку. Напомним, это здание попало в список домов гостевого маршрута, которые приведут в порядок к российско-казахстанскому форуму приграничных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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