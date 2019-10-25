2019-10-25T12:28:59+03:00
Происшествия

Омичей предупредили о штормовом ветре

Порывы будут достигать до 24 метров в секунду
Станислав МУХИН
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В начале недели ветер усилится до 24 метров в секунду.В начале недели ветер усилится до 24 метров в секунду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С потеплением, которое пообещали синоптики на выходные, в Омскую область и придет сильный ветер. Об этом сообщают специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и в МЧС. Усиление порывов ожидают с воскресенья 27 октября. С 27 по 29 октября прогнозируют сильный ветер до 20 метров в секунду. В начале недели ветер усилится до 24 метров в секунду.

В МЧС России по Омской области призвали омичей соблюдать осторожность на улице. Нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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