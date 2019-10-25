2019-10-25T11:41:44+03:00
Общество

Омич хотел купить коллекционную игру, но просто лишился денег

Теперь «продавца» ищет полиция
Анна МИКУЛА
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Если «продавца» найдут, за мошенничество ему грозит до двух лет лишения свободы.Если «продавца» найдут, за мошенничество ему грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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34-летний омич увидел в одной из групп в соцсетях объявление о продаже коллекционного издания приключенческой игры. Он решил ее приобрести и перевел на указанный «продавцом» счет 9,5 тысяч рублей.

– Посылку ждал три месяца, периодически получал сообщения от администратора о движении заказа, однако товар так и не получил, продавец перестал выходить на связь, а потом и вовсе удалил свой аккаунт, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых, проверку подлинности паблика и интернет-сайта, где была совершена покупка.

Если «продавца» все-таки найдут, за мошенничество ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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