2019-10-25T11:04:26+03:00
Общество

Омичи везут из заграницы крокодилов, кастеты и море алкоголя

Об этом рассказали в омской таможне
Станислав МУХИН
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Глава омской таможни рассказал, что чаще всего незаконно пытаются провезти в багаже самолета сибиряки.

- Из Таиланда пытались ввезти чучела крокодилов. Люди везут через аэропорт кастеты и дубинки, которые отнесены к оружию. Зачем? Говорят, что понравились, - цитирует РИА "Омск-Информ" главу омской таможни Сергея Зинченко. - Возбуждаются административные дела, и люди потом несут наказание.

Вторая категория омичей - любители спиртного. По словам Зинченко, отпускники очень часто превышают норму провоза алкоголя, из-за чего у них потом возникают проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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