Омичи везут из заграницы крокодилов, кастеты и море алкоголя
Об этом рассказали в омской таможне
Изменить размер текста:
Глава омской таможни рассказал, что чаще всего незаконно пытаются провезти в багаже самолета сибиряки.
- Из Таиланда пытались ввезти чучела крокодилов. Люди везут через аэропорт кастеты и дубинки, которые отнесены к оружию. Зачем? Говорят, что понравились, - цитирует РИА "Омск-Информ" главу омской таможни Сергея Зинченко. - Возбуждаются административные дела, и люди потом несут наказание.
Вторая категория омичей - любители спиртного. По словам Зинченко, отпускники очень часто превышают норму провоза алкоголя, из-за чего у них потом возникают проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU