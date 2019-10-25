2019-10-25T09:41:33+03:00
Происшествия

Стало известно, когда в Омске снова потеплеет до +11

В город возвращается хорошая погода
Станислав МУХИН
Поделиться:
Никак не вступит в свои владения осень.Никак не вступит в свои владения осень.Фото: Ксения УГЛАНОВА
Изменить размер текста:

Никак не вступит в свои законные владения осень в Омской области. Все начало сентября в регионе продержалась аномально высокая температура. Столбик термометра поднимался выше +20 градусов. Был побит даже столетний рекорд. И вот стало известно, что тепло снова возвращается в Омск. Уже в эти выходные погода в регионе снова улучшится.

Как рассказали синоптики, омичей ждут теплые выходные. В субботу воздух прогреется днем до +6. Временами будет идти дождь. В воскресенье 27 октября станет еще теплее. Ожидается, что днем температура поднимется до +11 градусов. Тем не менее, будет пасмурно и временами сыро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омский водитель снес на зебре троих пешеходов
В Омске закрашивают граффити возле Дома актера
Омская силачка Лейла Амирбекян попала в «Книгу рекордов России»
В Омской области уже неделю ищут пропавшую пожилую женщину
Омичей предупредили о штормовом ветре
Tele2 позаботилась о здоровье
«Росводоканал Омск» модернизирует ключевые объекты
Омич хотел купить коллекционную игру, но просто лишился денег
Эксперты Федеральной кадастровой палаты ответили на вопросы владельцев жилья
Россети Сибирь представит достижения в цифровой трансформации на международном форуме в Омске
Омичи везут из заграницы крокодилов, кастеты и море алкоголя
250-тысячный абонент «Газпром межрегионгаз Омск» получил подарок
Компания «ОмскРТС» подвела итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2019 года
Стало известно, какие заграничные рейсы запустят из Омска
На окраине Омска в аварии с автокраном погиб водитель «Волги»
Омичка вступила в наследство и заплатила 600 тысяч долга за свою мать
Глава Росприроднадзора: Свалку в Советском округе Омска нужно ликвидировать!