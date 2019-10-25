Стало известно, когда в Омске снова потеплеет до +11

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-25T09:41:33+03:00

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Никак не вступит в свои законные владения осень в Омской области. Все начало сентября в регионе продержалась аномально высокая температура. Столбик термометра поднимался выше +20 градусов. Был побит даже столетний рекорд. И вот стало известно, что тепло снова возвращается в Омск. Уже в эти выходные погода в регионе снова улучшится.

Как рассказали синоптики, омичей ждут теплые выходные. В субботу воздух прогреется днем до +6. Временами будет идти дождь. В воскресенье 27 октября станет еще теплее. Ожидается, что днем температура поднимется до +11 градусов. Тем не менее, будет пасмурно и временами сыро.

ИСТОЧНИК KP.RU