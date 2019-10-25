Стало известно, какие заграничные рейсы запустят из Омска

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-25T08:23:46+03:00

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Стало известно новое расписание авиарейсов из Омска. Обслуживать воздушную гавань города будет 8 авиакомпаний. Сибиряки смогут улететь в Казань, Новосибирск, Самару, Красноярск, Екатеринбург, Краснодар, Иркутск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Сургут, Салехард, Ростов-на-Дону.

В списке международных направлений среди регулярных рейсов есть лишь Нур- Султан. Все остальные полеты будут чартерными. Улететь омичи смогут в следующие направления: Гоа, Дубай, Нячанг и китайский Хайкоу.

ИСТОЧНИК KP.RU