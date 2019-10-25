2019-10-25T08:23:46+03:00
Общество

Стало известно, какие заграничные рейсы запустят из Омска

Появилось новое расписание полетов
Станислав МУХИН
Поделиться:
Появилось летнее расписание полетов.Появилось летнее расписание полетов.Фото: Федор СКВОРЦОВ
Изменить размер текста:

Стало известно новое расписание авиарейсов из Омска. Обслуживать воздушную гавань города будет 8 авиакомпаний. Сибиряки смогут улететь в Казань, Новосибирск, Самару, Красноярск, Екатеринбург, Краснодар, Иркутск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Сургут, Салехард, Ростов-на-Дону.

В списке международных направлений среди регулярных рейсов есть лишь Нур- Султан. Все остальные полеты будут чартерными. Улететь омичи смогут в следующие направления: Гоа, Дубай, Нячанг и китайский Хайкоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омский водитель снес на зебре троих пешеходов
В Омске закрашивают граффити возле Дома актера
Омская силачка Лейла Амирбекян попала в «Книгу рекордов России»
В Омской области уже неделю ищут пропавшую пожилую женщину
Омичей предупредили о штормовом ветре
Tele2 позаботилась о здоровье
«Росводоканал Омск» модернизирует ключевые объекты
Омич хотел купить коллекционную игру, но просто лишился денег
Эксперты Федеральной кадастровой палаты ответили на вопросы владельцев жилья
Россети Сибирь представит достижения в цифровой трансформации на международном форуме в Омске
Омичи везут из заграницы крокодилов, кастеты и море алкоголя
250-тысячный абонент «Газпром межрегионгаз Омск» получил подарок
Компания «ОмскРТС» подвела итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2019 года
Стало известно, когда в Омске снова потеплеет до +11
На окраине Омска в аварии с автокраном погиб водитель «Волги»
Омичка вступила в наследство и заплатила 600 тысяч долга за свою мать
Глава Росприроднадзора: Свалку в Советском округе Омска нужно ликвидировать!