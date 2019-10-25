На окраине Омска в аварии с автокраном погиб водитель «Волги»

СЕГОДНЯ 07:45 2019-10-25T07:45:47+03:00

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Страшная авария произошла на улице Доковская рано утром 25 октября. "Волга" врезалась в автокран. От удара переднюю часть легковушки сильно смяло. Как рассказали в ГИБДД по Омской области, за рулем находился 57-летний омич. После аварии он скончался на месте.

Рассказы очевидцев об аварии противоречивые. В соцсетях люди говорят, что якобы у водителя нашли при себе бутылку водки и он был нетрезв. Другие же утверждают, что ничего такого не было, а водитель "Волги" просто ехал с работы. В ГИБДД проводят проверку по факту этой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU