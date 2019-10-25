2019-10-25T07:28:47+03:00
Общество

Омичка вступила в наследство и заплатила 600 тысяч долга за свою мать

Девушка сделала это, чтобы сохранить добрую память о своих родителях
Анна МИКУЛА
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Дочь умершей женщины полностью оплатила ее долг, чтобы сохранить о ней добрую память.Дочь умершей женщины полностью оплатила ее долг, чтобы сохранить о ней добрую память.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Крутинского района задолжала банку более 2 млн рублей. В отношении нее велось производство. По решению суда, с ее счета ежемесячно снимались платежи. Таким образом сумму долга удалось сократить до 600 тысяч рублей. Но недавно женщина умерла. В права на наследство вступила ее 29-летняя дочь. Она согласилась вернуть деньги, взятые матерью, чтобы оставить о своих родителях добрую память.

– Воспользовавшись полученными от судебного пристава реквизитами для оплаты, она погасила долг уже на следующий день. Денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, – сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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