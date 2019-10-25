Омские полицейские спасли из огня троих детей

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-25T06:45:43+03:00

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Двое омских полицейских – стадший лейтенант Сергей Работнев и лейтенант Константин Анисимов патрулировали район улицы 5-й Кировской. Внезапно они услышали треск и увидели дым над одним из частных домов. Мужчины сообщили о пожаре в экстренные службы и направились к месту происшествия.

– Хозяева дома сообщили сотрудникам полиции, что в комнате находятся их дочери 2010, 2013, 2019 годов рождения. Сергей Работнев и Константин Анисимов зашли в помещение, крыша которого была объята огнем, и вынесли девочек, после чего посадили их в патрульный автомобиль. Прибывший пожарный расчет, ликвидировал возгорание. Благодаря грамотным и решительным действиям младшего лейтенанта полиции Сергея Работнева и лейтенанта полиции Константина Анисимова жизни и здоровью детей ничто не угрожает, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спасение при пожаре.В Омске сотрудники полиции спасли из горящего дома троих детей

ИСТОЧНИК KP.RU