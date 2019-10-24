Беременная омичка, которую зарезал сожитель, сказала, что любит его и попросила не наказывать

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-24T13:24:55+03:00

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В скорую поступил экстренный вызов: молодая женщина на 30-й неделе беременности с множественными ножевыми ранениями. Как выяснилось, в ней расправился сожитель-рецидивист. Подруга пошутила, что у нее есть любовник и ребенок от нее. Но агрессивный мужчина не оценил ее чувства юмора и набросился на нее.

Самое удивительное, что уже умирая омичка, просила не наказывать строго ее убийцу.

– По версии следствия после совместного употребления с сожительницей наркотических средств последняя сообщила обвиняемому о том, что у нее есть другой мужчина, в результате чего обвиняемый на почве ревности нанес ей удары ножом, – рассказали в Ленинском райсуде. – Приехавшим сотрудникам скорой медицинской помощи потерпевшая сообщила, что неудачно пошутила и очень любит обвиняемого. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении, где было установлено, что она находилась на 30 неделе беременности. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Мужчину будут судить по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU