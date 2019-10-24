Лишь у трети омских домов отремонтировали фасады на гостевом маршруте

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-24T11:30:37+03:00

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Со скрипом ведется ремонт фасадов омских многоэтажек на гостевом маршруте. На это к российско-казахстанскому форуму было выделено более 1 миллиарда рублей. О проблемах с этим ремонтом "Комсомолка" подробно писала. Власти переносили сроки окончания работ несколько раз. Но уже всем очевидно: к началу форума 7 ноября ремонт уже не закончить. И это признают даже чиновники. Сегодня министр энергетики и ЖКК по Омской области назвал новую дату завершения работ - 6 декабря. Заканчивать ремонт будут в снег.

- Сегодня полностью готово 30 домов, на 1 ноября количество этих домов составит 73, на 7 ноября – 108, на 15 ноября – 121 дом, на 22 ноября – 132 дома. К 6 декабря мы планируем полностью завершить работы, - цитирует РИА "Омск-Информ" министра Марыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU