Омские казаки требуют разобраться, кто на месте фундамента Ильинского храма посадил кусты

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-24T10:39:53+03:00

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Вновь Ильинский собор оказался в эпицентре внимания. Омское казачество, поддержавшее идею экс-губернатора Леонида Полежаева восстановить храм, бьет во все колокола. По информации казаков, там во время земляных работ при благоустройстве был обнаружен, предположительно, кусочек фундамента разрушенного собора. Однако позже они увидели, что на этом месте посадили кустарники. Казаки уже написали письмо в региональное министерство культуры и требуют разобраться в ситуации силовиков.

- Казачьи организации входящие в Совет Атаманов Казачьего Народа, запросили государственные органы дать правовую оценку данной деятельности. О результатах неисполнения Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", мы будем информировать Вас по мере поступления информации, - говорится в обращении в минкульт.

Напомним, вокруг восстановления Ильинского собора уже год идут жаркие споры. Инициатор проекта Леонид Полежаев уверен, что это нужно сделать. Большинство омичей, суди по итогам опросов, против этого.

ИСТОЧНИК KP.RU