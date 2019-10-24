В Омской области названы компании-лидеры по страховым взносам за работников

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-24T08:32:40+03:00

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Появился список из десяти главных плательщиков страховых взносов за своих сотрудников. Они за 9 месяцев этого года заплатили в фонды Омской области порядка 5 миллиардов рублей. Это почти десятая часть отчислений от всех фирм региона.

Больше всего за своих сотрудников перечисляют АО «Транснефть – Западная Сибирь», АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», ООО «Газпромнефть-Снабжение», АО «Омский завод транспортного машиностроения», ОАО ОмПО «Радиозавод им А. С. Попова» (РЕЛЕРО), ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Территориальная генерирующая компания № 11», ООО «Автоматика-сервис», АО «Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева». Обращает на себя внимание, что в ТОП не попал омский "Авангард".

ИСТОЧНИК KP.RU