2019-10-24T07:53:52+03:00
Общество

В Омске разыскивают девочку, пропавшую в Петербурге под Новый год

В 31 декабря 2018 года об Арине Портняжкиной ничего не известно
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/suskomskФото: vk.com/suskomsk
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Следственный комитет подключился к расследованию исчезновения 15-летней Арины Портняжкиной, пропавшей 10 месяцев назад. На данный момент известно, что девочка отправилась праздновать Новый год в Петербург. В шесть вечера 31 декабря она вышла из дома № 53 в Комендантском переулке и больше никто из близких ее не видел. Есть вероятность, что она могла уехать в другой регион.

Приметы разыскиваемой: брекеты серебряного цвета на верхней челюсти; порезы в виде шрамов на бедре и на предплечье рук, при себе имела паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт РФ и свидетельство о рождении.

Просьба ко всем, кто может сообщить информацию о местонахождении Арины Портняжкиной, позвонить в полицию по телефону 02 или по телефону следственного управления «Ребенок в опасности» с коротким номером 123.

ИСТОЧНИК KP.RU

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