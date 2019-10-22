2019-10-22T13:37:05+03:00
Происшествия

Экс-главного омского пристава Витрука, обвиняемого во взятке, отпустили под подписку

Ранее Владимир Витрук уже успел посидеть в СИЗО и под домашним арестом
Станислав МУХИН
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ФОТО: web.archive.orgФОТО: web.archive.org
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Никак не могут определиться с мерой пресечения для бывшего главного пристава Омской области Владимира Витрука. Его, напомним, судят за махинации на службе. По версии, следствия в 2016–2018 годы Витрук платил зарплату троим сотрудникам, которые иногда участвовали в соревнованиях от службы приставов, но заработали при этом на должностях госслужащих больше 1,8 млн рублей. К тому же он препятствовал взысканию с предпринимателя 12 млн долгов. А за взятку, как считает обвинение, помог бизнесмену вывести из-под ареста внедорожник.

За время следствия Витрук успел побывать в СИЗО, добиться домашнего ареста и снова отправиться в изолятор. Все дело в том, что он грубо нарушил условия содержания под домашним арестом. Витрука заметили гуляющим в центре Омска. Сейчас бывший главный пристав, как сообщает областная прокуратура, добился изменения меры пресечения. Его отпустили из-под стражи под подписку о не выезде. Это значит, что бывший начальник службы судебных приставов сможет спокойно гулять по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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